Пока, по его словам, циркулируют различные интерпретации случившегося. «Самое главное для нас – получить факты. И при наличии этих фактов мы сможем решить, какие делать заявления и предпринимать действия», — добавил представитель.
Дата: 2021/04/12 18:00
Раздел: Мир
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