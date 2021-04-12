«ЕС знает об этом инциденте, мы очень обеспокоены этой информацией. Необходимо прояснить, что случилось. Мы отвергаем любые действия, которые могут ослабить или нивелировать усилия по урегулированию иранской проблемы. Необходимо прояснить все обстоятельства этого инцидента», — сказал Стано.

Пока, по его словам, циркулируют различные интерпретации случившегося. «Самое главное для нас – получить факты. И при наличии этих фактов мы сможем решить, какие делать заявления и предпринимать действия», — добавил представитель.

В воскресенье иранская сторона сообщила, что на ядерном объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент «проявлением ядерного терроризма». Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.