Евросоюз серьезно обеспокоен обострением ситуации в Донбассе, вопрос будет обсуждаться на неформальном заседании министров иностранных дел стран ЕС 19 апреля. Об этом сообщил в понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Украина будет в повестке дня видеоконференции глав МИД. Мы очень внимательно и с серьезной озабоченностью следим за развитием ситуации», — сказал он.

«Мы надеемся, что не будет эскалации конфликта. Это было бы неприемлемо. Все дипломатические усилия направлены на то, чтобы избежать этого», — добавил Петер Стано.

Minval.az