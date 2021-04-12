65% российских Су-30, находящихся на вооружении ВВС Венесуэлы вышли из строя.

На вооружении ВВС Венесуэлы в исправном состоянии осталось лишь 8 истребителей Су-30, из 22 ранее приобретенных у России. По ряду данных, причиной невозможности эксплуатации истребителей являются различного рода технические неисправности, что может вынудить официальный Каракас отказаться от эксплуатации этих боевых самолётов.

По информации, представленной источником, на текущий момент у российских военных специалистов нет возможности произвести ремонт истребителей Су-30 непосредственно на месте, однако, у венесуэльских военных также нет возможности произвести капитальный ремонт этих боевых самолётов или же приобрести новые истребители, передает Avia.pro.

Судя по сведениям, представленным латиноамериканскими средствами массовой информации, Венесуэла намеревался поддерживать в технически исправном состоянии лишь часть истребителей Су-30, в то время, как остальные боевые самолёты могут начать использоваться в качестве доноров.

Известно о том, что на начало 2020 года на вооружении ВВС Венесуэлы состояло 11 технически исправных боевых самолётов Су-30, что, очевидно, указывает на тот факт, что в настоящий момент количество таковых сократилось ещё на три боевых единицы всего лишь за год.

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