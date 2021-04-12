Спецслужбы Ирана установили личность причастного к диверсии на ядерном объекте в Натанзе, сообщил порталу Nour News чиновник в министерстве информации (разведки) страны, знакомый с ситуацией.

«Личность человека, нарушившего работу электросети ядерного объекта в Натанзе, что привело к остановке подачи электроэнергии в один из залов комплекса, установлена», — передает портал слова источника, который отметил, что в настоящий момент проводятся мероприятия по поимке виновника

Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Позднее вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением «ядерного терроризма».

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