Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о причастности Израиля к аварии на ядерном объекте в Натанзе, по мнению главы внешнеполитического ведомства Ирана действия Израиля направлены на срыв переговоров по ядерной сделке, сообщает ТАСС.

«Израильские политики и военные откровенно говорят, что не позволят достигнуть прогресса и отмены несправедливых санкций и сегодня думают, что добились своей цели. Ответом Израилю будет еще больший прогресс в ядерной сфере», — заявил Зариф.

Он предупреждает о ловушке, которую Израиль создал для элиты и народа Ирана.

«Ответом Ирана станет месть израильскому режиму в соответствующее время. На ядерном объекте в Натанзе не было нанесено никакого вреда ни людям, ни окружающей среде, но это могло привести к катастрофе, которая является преступлением против человечности», — предупреждает официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

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