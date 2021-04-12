Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 136 млн 46 тыс. 262, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 936 тыс. 364, выздоровели около 108 млн человек.

Тем временем, Индия вышла на второе место в мире по количеству заражений COVID-19, информирует в понедельник Times of India.

По данным Минздрава Индии, которые приводит издание, за последние сутки в стране выявлено 168,9 тыс. новых заражений, 904 человека скончались.

До этого момента второе место в мире по количеству заражений занимала Бразилия (13,45 млн случаев). Первое место пока стабильно удерживают США с 31,2 млн случаями.

Minval.az