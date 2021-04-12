Авария в распределительной электросети на иранском ядерном заводе в Натанзе вызвана взрывом, организованным Израилем. Об этом сообщила газета The New York Times.

Как говорится в материале, американские сотрудники разведки заявили, что ущерб ядерному объекту «был нанесен мощным взрывом, им полностью разрушило независимую и хорошо охраняемую внутреннюю энергосистему, обеспечивающую работу подземных центрифуг, обогащающих уран».

При этом они отмечают роль израильской стороны в этой атаке, которую называют «умышленно спланированной». По словам разведчиков, на возобновление работы в Натанзе может потребоваться не менее 10 месяцев.

В то же время издание указывает, что сведений о том, что Белый дом был проинформирован о планах Израиля, пока нет.

Напомним, в ночь на 11 апреля на иранском ядерном заводе, который является центральным элементом программы Ирана по обогащению урана и контролируется инспекторами МАГАТЭ, произошла авария, связанная с электрическими сетями.

Minval.az