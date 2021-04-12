Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на вакцинирование от коронавируса. Об этом пишет крупнейшая немецкая газета Bild.

По сообщениям, вакцинация была назначена на воскресенье, 11 апреля. Она должна быть сделана препаратом AstraZeneca, однако прием был отменен через онлайн-сервис Doctolib. Отмечается, что дата рождения в записи была точь-в-точь такой же, как у Ангелы Меркель — 17 июля 1954 года.

Как пишут в статье, канцлер могла перенести вакцинацию из-за заседания руководства партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз.

Minval.az