Южная Корея возобновит прививки людей до 60 лет препаратом AstraZeneca, вакцинация продолжится согласно плану, но людей младше 30 лет этой вакциной прививать не будут. Об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

«Группа по продвижению реагирования по вакцинации против COVID-19 объявила, что с 12 апреля продолжит по плану отложенную и приостановленную ранее с 8 апреля вакцинацию препаратом AstraZeneca», — говорится в заявлении KDCA, которое приводит РИА Новости.

Minval.az