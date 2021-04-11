В пригороде Афин неизвестные расстреляли 52-летнего журналиста Гиоргоса Караиваза. Об этом сообщил Euronews.

Караиваза расстреляли возле его дома, когда мужчина возвращался с работы. К дому подъехали двое мужчин на мотоцикле, один из них произвел не менее 10 выстрелов.

В блоге bloko.gr, который вел Караиваз, его друзья написали, что смерть журналиста связана с его профессиональной деятельностью.

«Его решили заткнуть пулями, заставить его перестать писать свои тексты», – отметили в сообщении.

Правительство Греции и Национальный союз журналистов осудили нападение на Караиваза. Власти заявили, что он не обращался за защитой и не сообщал об угрозах.

Караиваз специализировался на криминальной хронике, участвовал в ежедневной программе на телеканале Star. Портал Bloko, основанный им, посвящен разоблачению коррупции.

Евросоюз призвал Грецию провести расследование и привлечь убийц журналиста к ответственности. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, что для журналистов должны быть созданы безопасные условия работы.

«Убийство журналиста – подлый, трусливый поступок. Европа выступает за свободу. А свобода прессы должна быть самой священной из всех», – подчеркнула она.

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