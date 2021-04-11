Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил в воскресенье, что Иран ввел запрет на поездки в 39 стран на фоне четвертой волны пандемии коронавирусов в Иране, передает ИРНА.

Эслами сообщил, что все туристические агентства должны соблюдать правила, введенные Национальной штаб-квартирой по борьбе с коронавирусом, запрещающие любые поездки в Турцию, так как обычные рейсы в Турцию и из Турции до сих пор осуществляются из-за проблем с торговлей.

Иранская провинция Хузестан вошла в «красную зону» в плане распространения коронавируса, сказал он, добавив, что авиасообщение с Ираком было запрещено из-за ситуации в провинции Хузестан.

Он также сообщил, что на пограничных переходах размещены команды, которые проводят тесты на коронавирус, чтобы остановить зараженных людей при въезде в страну.

Он добавил, что запрет на полеты в Великобританию все еще действует, и что до сих пор неизвестно, когда возобновятся туры в Турцию.

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