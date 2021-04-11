Авария в распределительной электросети на ядерном объекте в городе Натанз в Иране стала следствием террористического акта, заявил иранский вице-президент, глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи. Его слова приводит ТАСС.

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«Иран осуждает этот отвратительный акт», – подчеркнул вице-президент страны.

Он также напомнил мировому сообществу и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о необходимости бороться с такими проявлениями «ядерного терроризма» и подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия в отношении причастных к инциденту.

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