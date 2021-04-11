На стенах мечети Ибн Сины во французском городе Ренн появились исламофобские надписи. По факту инцидента в городе Ренн проводится расследование, отмечает «Анадолу».

Глава МВД Франции Джеральд Дарманин осудил антиисламскую провокацию в мечети Ибн Сины и выразил солидарность со всеми мусульманами страны.

«Нанесение антиисламских надписей на стены мечети в Ренне — неприемлемый факт. Солидарен со всеми мусульманами страны», — написал глава МВД в Twitter.

Дарманин также сообщил, что в течение дня планирует посетить мечеть.

Также поддержку мусульманскому сообществу высказала мэр города Ренн Натали Аппер. По ее словам, инцидентам подобного рода во Франции недопустимы.

Решительно осудили провокацию также Исламский совет Франции (CFCM) и Координационный комитет обществ турок-мусульман Франции (CCMTF).

В частности, одна из надписей, оставленных вандалами на стене, содержит критику в адрес муниципалитета Страсбурга, руководство которого формируют представители Партии зеленых (EELV). Ранее муниципалитет принял решение о выделении финансовой помощи в размере более 2,5 млн евро на строительство мечети Эюпа Султана.

Minval.az