Премьер-министр правительства национального единства Ливии Аблулхамид Дибейба в понедельник, 12 апреля, посетит Турцию с визитом.

Премьер-министра будут сопровождать пять вице-премьеров, 14 министров, начальник Генштаба ВС генерал Мухаммед аль-Хаддад и другие высокопоставленные чиновники, сообщил агентству «Анадолу» пресс-секретарь переходного правительства Мухаммед Хаммуда.

По словам Хаммуды, в делегацию, в частности, вошли министры иностранных дел, внутренних дел, экономики, торговли, здравоохранения, нефти, местного самоуправления, финансов, транспорта, промышленности и рудников, планирования, окружающей среды, образования, а также два госминистра.

В рамках визита ожидается обсуждение вопросов энергетики и здравоохранения, а также возобновления деятельности турецких компаний в Ливии, которые были приостановлены из-за кризиса в этой стране.

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