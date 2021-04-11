Турецкие власти приостановили сделку о закупке у итальянского военно-промышленного консорциума Leonardo (бывшая Finmeccanica) тренировочных вертолетов для своих ВВС.

Cоответствующий контракт на сумму €70 млн должен был быть подписан на днях, однако турецкая сторона заявила о безвременной отсрочке на фоне заявлений премьера Италии Марио Драги о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане.

По данным издания, вся сделка, в результате которой машины AW169 должны были заменить старые Agusta-Bell 206, могла принести итальянской стороне до €150 млн. La Repubblica утверждает, что под угрозой оказались и другие обсуждаемые экономические контракты, в том числе в области энергетики. По мнению издания, таким образом Анкара пытается оказывать давление на Рим для получения официальных извинений.

В ходе пресс-конференции в четверг Драги раскритиковал президента Турции за инцидент со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и в этом контексте назвал его диктатором. Сразу же за этим последовал вызов посла Италии в Анкаре в МИД Турции. Ряд турецких министров осудили высказывания Драги. В частности, по данным итальянских СМИ, турецкий министр промышленности и технологий Мустафа Варанк указал, что «Италия, где родился фашизм, не может давать уроки демократии».

Объем торгового оборота Италии и Турции до пандемии достигал €17 млрд. В Турции работают почти 1,5 тыс. итальянских компаний.

Minval.az