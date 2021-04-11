Два солдата срочной службы в Монголии, которые застрелили начальника караула, арестованы, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицейское управление Монголии.

Инцидент произошел в четверг в сомоне Алтай монгольского аймака (провинции) Говь-Алтай. Девятнадцатилетние солдаты скрылись с места преступления, захватив с собой оружие и 40 патронов, сообщает агентство.

«Сегодня утром оба солдата были арестованы в 50 километрах от сомона Алтай. Они не оказали сопротивления. Родители оказали содействие в их задержании», — цитирует агентство полицейское управление.

По словам замглавы главного управления пограничной охраны Монголии, погибший 34-летний начальник караула не оказывал никакого давления на солдат. Проводится расследование случившегося.

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