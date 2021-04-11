Китай надеется, что Индия будет придерживаться договоренностей и консенсуса, достигнутых в ходе переговоров по ситуации в районе разделяющей эти страны линии фактического контроля в горной области Ладакх.

Об этом говорится в заявлении Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая, опубликованном в воскресенье на официальной странице Министерства обороны КНР в социальной сети WeChat.

«9 апреля военнослужащие Китая и Индии провели 11-й раунд переговоров в пограничном пункте в районе Молдо-Чушул. Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и продолжат поддерживать связь по военным и дипломатическим каналам», — сказано в документе.

«Надеемся, что индийская сторона будет беречь положительную тенденцию разрядки и охлаждения в приграничных районах, соблюдать соответствующие договоренности и консенсус предыдущих раундов переговоров, идти навстречу китайской стороне для поддержания мира и спокойствия в приграничных районах», — указывается в заявлении.

Предыдущий раунд индийско-китайских переговоров о нормализации ситуации в Ладакхе состоялся 20 февраля.

Продолжающийся переговорный процесс военных Индии и Китая призван разрядить военную напряженность в Ладакхе, где весной 2020 года началось противостояние армий двух стран. В начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван произошли новые стычки, были погибшие. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях стороны 10 февраля текущего года начали взаимный отвод войск из спорных районов на границе.

Minval.az