Приёмный сын убитого британского мультимиллионера Ричарда Саттона 34-летний Томас Шрайбер арестован по подозрению в убийстве отчима. Пасынок проживал в доме родителя в Дорсете во время карантина, вызванного коронавирусом.

Причиной смерти Саттона названы ножевые ранения. Шрайбер также попал в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Вскоре после этого он был задержан, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что пасынка также могут обвинить в покушении на убийство жены Саттона, попавшую в больницу в критическом состоянии. О Шрайбере знакомые говорят, что он имел проблемы «в общении с другими людьми». При этом соседи называют его «прекрасным и болтливым» человеком.

Minval.az