В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая затопило угольную шахту — в подземной ловушке оказался 21 горняк. Как сообщает «Интерфакс», авария на предприятии произошла вечером 10 апреля.

В шахте находились 29 человек, из них восьмерых удалось эвакуировать на поверхность.

В автономном районе потребовали от местных властей принять меры по спасению рабочих, которые остались заблокированными.

На месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы с участием отрядов, оснащенных специальным оборудованием.

Minval.az