Неопознанный летающий объект заметили над американским ракетным эсминцем USS Russell. Кадры опубликовал в соцсетях документалист Джереми Корбелл.

Видео, предположительно, снято с применением прибора ночного видения. На кадрах видны загадочные огни в виде треугольника или пирамиды над палубой боевого корабля, которые двигаются вопреки аэродинамическим законам.

Портал Futurism.com отмечает, что видео было сделано военными. Теперь эти кадры изучают профильные специалисты. Они не исключают, что попавший на видео объект может быть оптической иллюзией или результатом чьей-то шутки.

View this post on Instagram A post shared by JEREMY KENYON LOCKYER CORBELL (@jeremycorbell)

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