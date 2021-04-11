Личные данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse оказались в свободном доступе в интернете, сообщает профильный портал Cybernews.

Ранее стало известно, что личные данные и телефоны 533 миллионов пользователей Facebook были выложены в сеть, а данные 500 миллионов пользователей соцсети LinkedIn были выставлены на продажу хакерами.

Согласно порталу, данные пользователей Clubhouse опубликовали на популярном хакерском форуме в бесплатном доступе.

«Слитые» данные пользователей содержат такую информацию, как имя учетной записи, имя пользователя, привязанные аккаунты в Twitter и Instagram, количество подписчиков и подписок, дата создания аккаунта, приглашения в комнаты по имени пользователя.

Портал отмечает, что выложенные в свободный доступ сведения не несут никакой конфиденциальной информации, такой, как, например, данные кредитных карт, но их может быть достаточно для совершения последующих атак хакеров.

Minval.az