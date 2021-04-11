Британские СМИ рассказали о последних днях принца Филиппа: он много читал, звонил любимым и настаивал на том, что со всем справится сам; в последние минуты он был не один — Елизавета II была рядом.

В ночь на пятницу состояние принца начало ухудшаться. Любые разговоры о том, чтобы отправить 99-летнего Филиппа обратно в больницу, быстро пресекла королева, говорят источники издания Telegraph.

«Он провел большую часть из тех четырех недель, что находился в больнице, пытаясь вернуться домой. Они прооперировали его сердце, чтобы попытаться дать ему чуть больше времени, может быть, с расчетом на его 100-летний юбилей. Но его не это волновало. Он просто хотел вернуться в свою кровать. Он ни за что не хотел умирать в больнице», — рассказывает источник.

Смерть Филиппа стала неожиданностью, даже несмотря на то, что он был болен, рассказывают при дворе: «Я думаю, что было некое ощущение, что Железный Герцог не остановится и продержится до юбилея».

Последние дни принц проводил читая под лучами солнца, составляя письма и ведя телефонные разговоры с любимыми, рассказывают источники Evening Standard. Он был «спокойнее и тише», рад был оказаться дома, но досадовал на коронавирусные ограничения — они осложняли встречи с семьей.

Филипп старался оставаться как можно более независимым, несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, и продолжал самостоятельно одеваться, вспоминают при дворе. «Он пришел в ярость, когда в его комнату поместили инвалидную коляску. Он потребовал, чтобы «эту проклятую штуку убрали с глаз долой», — пишет газета. В другой раз Филипп уронил очки и запретил помощнику поднимать их за него.

В последние дни аппетита у принца не было, но когда силы позволяли, Филипп проводил трапезы в компании жены. В последнюю ночь Елизавета была у его постели.

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