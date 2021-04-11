Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер призвал США совместно с Европой ужесточить санкции против России.

Он выступил за ужесточение ограничений в случае эскалации ситуации на востоке Украины.

«Москва продолжает курс опасных провокаций, а усиление военного присутствия вокруг востока Украины является испытанием Запада», — цитирует Вебера ТАСС.

Глава фракции подчеркнул, что замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации.

В марте Евросоюз еще на полгода продлил индивидуальные санкции против России из-за Украины. Санкции против тех, кого считают ответственными за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, касаются 177 граждан и 48 юридических лиц. Это заморозка их заграничных счетов и блокировка доступа к различным экономическим ресурсам ЕС.

Совет ЕС напоминает, что не признает «присоединение» Крыма к России. Санкции по этому поводу против россиян ввели в марте 2014 года.

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