Первые летные испытания вертолета Ingenuity («Изобретательность»), доставленного на Марс на борту марсохода Perseverance («Настойчивость»), отложены, они состоятся не раньше 14 апреля. Об этом сообщили в субботу на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ранее ожидалось, что взлет состоится не ранее 11 апреля, а данные о нем поступят на Землю 12 апреля. Теперь специалисты космического ведомства планируют осуществить «первый экспериментальный полет Ingenuity на Марсе не ранее 14 апреля». Решение об изменении сроков взлета было принято в свете поступления последних данных с Марса в пятницу вечером.

В NASA заверили, что все системы Ingenuity работают штатно. Специалисты ведомства уточнили, что в пятницу провели испытания пропеллера вертолета. Они завершились раньше запланированного срока.

Minval.az