Латвийские специалисты впервые выявили коронавирусную инфекцию у норок. Заболевание констатировано у девяти умерших на крупной звероферме животных, случаи инфицирования выявлены и среди персонала, сообщила в субботу продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) республики.

По данным ведомства, коронавирус был выявлен на крупной звероферме Baltic Devon Mink в Иецавском крае, расположенном в центральной части Латвии. «Всего на ферме насчитывается около 60 тыс. норок, заболевание подтверждено у девяти умерших животных. В то же время ПВС получила от Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) информацию о заболевшем сотруднике этого предприятия», — указала служба.

Как позднее уточнил представитель ПВС Эдвинс Ольшевскис, коронавирус зафиксирован у нескольких сотрудников зверофермы. «Учитывая, что [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19 — это человеческая болезнь, вероятнее всего, эти сотрудники и занесли инфекцию животным. Забой норок сейчас не требуется, потому что эта болезнь пока не вызвала массовую смертность или заболевание животных на звероферме. В настоящее время мы работаем вместе с ЦПКЗ каждый в своем направлении и ведем эпидемиологическое расследование, чтобы получить больше информации и затем принимать дальнейшие решения», — отметил он в интервью Латвийскому телевидению.

Minval.az