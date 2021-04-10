Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет присутствовать на похоронах супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа, чтобы не отнимать место у родственников принца-консорта. Об этом заявил в субботу представитель главы правительства, передает ТАСС.

«Премьер-министр последовательно хотел действовать в соответствии с тем, что было бы лучше для королевской семьи. Таким образом, чтобы позволить как можно большему числу членов семьи быть на похоронах, он не будет присутствовать на них в субботу», — сказал сотрудник канцелярии Джонсона.

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