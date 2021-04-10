Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о завершении переговоров с Россией о покупке вакцины от COVID-19 «Спутник V».

«Закупка для нас в Австрии возможна», — сказал Курц, сообщает РИА Новости.

Курц отметил, что приобретение миллиона доз «Спутника V» ускорило бы вакцинацию в Австрии.

Ранее сообщалось, что Австрия рассчитывает получить быстрый допуск российской вакцины против коронавируса «Спутник V» от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Страна не исключает, что сама зарегистрирует препарат.

Minval.az