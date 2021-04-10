Взгляды Украины и Турции на угрозы безопасности в Черноморском регионе и варианты реагирования на них совпадают. Об этом заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

«Мы основательно обсудили вопрос безопасности и совместное противодействие вызовам в Черноморском регионе. И следует отметить, что видение Киева и видение Анкары совпадают как относительно самих угроз, так и относительно путей надлежащего реагирования на эти угрозы», — сказал он в выступлении, которое транслировалось в Facebook офиса главы государства.

Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важной является поддержка Турции в вопросе восстановления суверенитета страны и территориальной целостности. «Я был счастлив услышать от господина президента слова о продолжении такой важной поддержки, неизменности позиции Турции в будущем», — сказал Зеленский.

Minval.az