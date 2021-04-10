Сотрудничество Турции и Украины в области оборонной промышленности не направлено против третьих стран, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

«Важным элементом нашего сотрудничества является сотрудничество в оборонной промышленности. Принимая во внимание вопросы обороны и безопасности, мы начали работу в формате «2+2″ (главы МИД и минобороны двух стран). Таким образом мы усилим координацию между нашими странами. Сотрудничество между нашими странами не является инициативой, которая направлена на третьи страны», — сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который находится с визитом в Стамбуле.

Minval.az