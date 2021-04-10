Объединенные Арабские Эмираты отправят в космос двух своих астронавтов, ими станут Мохаммед аль-Мулла и Нура аль-Матруш. Об этом сообщил премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум на своей странице в Twitter.

Отмечается, что эти претенденты были выбраны из 4 тысяч кандидатов и скоро присоединятся к программе подготовки астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Таким образом, Аль-Матруш станет первой женщиной-астронавтом арабского мира.

Minval.az