Скончавшегося накануне британского принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II, похоронят 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Уточняется, что у публики не будет доступа на церемонию, но похороны будут транслировать по телевидению. На мероприятии будут присутствовать только члены семьи и близкие друзья, их будет не больше тридцати человек. Национальный траур продлится до 17 апреля, траур королевской семьи — две недели.

Minval.az