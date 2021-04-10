С 15 июля 2016 года, то есть после попытки переворота в Турции, нейтрализованы 462 главаря террористов, сообщает Анадолу с ссылкой на сообщение главы МВД Турции Сулеймана Сойлу в социальных сетях.

Министр отметил, что имена 30 из них числились в «красном» списке особо опасных преступников МВД Турции, 27 — в «синем», 28 — в «зеленом», 63 — в «оранжевом» и 314 — в «сером».

Также с 2017 года по сегодняшний день нейтрализованы 6 716 террористов.

По словам Сойлу, с 2017 года силам безопасности сдался 861 террорист.

«В 2017 году в Турции удалось предотвратить 697 терактов, в 2018 – 361, в 2019 – 309, в 2020 – 248 терактов. С начала 2021 года предотвращено 40 терактов», — написал глава турецкого МВД.

Minval.az