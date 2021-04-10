Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял решение о казни в отношении одно из министров образования из-за того, что его ведомство не достигло необходимых показателей, сообщает Mirror.

Так, здесь речь идет о выполнении условий «Закона о дистанционном образовании». Это, в свою очередь, снижает темпы внедрения «политики дистанционного обучения» остаются медленными.

Кроме того, по данным СМИ, на решение повлияло то, что сотрудники министерства мало отвечали на видеозвонки.

При этом в рамках проведенного Министерством высшего образования расследования стало известно, что подразделение казненных выступали с критикой «политики правительства».

Таблоид уточняет, что управление министерством «реорганизовали» после казни и провели назначение нового чиновника.

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