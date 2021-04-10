Иран представил свой первый отечественный вагон метро, передает İran.ru.

В церемонии открытия в столице посредством видеоконференцсвязи приняли участие некоторые иранские официальные лица, в том числе губернатор провинции Тегеран Аноширван Мохсени Бандпей и президент страны Хасан Рухани.

Согласно отчету иранских властей, завершение проекта по производству вагонов метро внутри страны заняло 18 месяцев, и за этот период доля иранских компаний в ноу-хау в области проектирования и производства вагонов метро выросла с 25-30% до 85%.

Minval.az