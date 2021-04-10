В Европейском союзе существуют разногласия по вопросу возможных поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель сказал в ходе интервью газете Handelsblatt.

«Давление на политиков велико. Люди становятся нетерпеливыми, они хотят вакцинироваться, — сказал Мишель. — В связи с этим правительства хотят сделать все, что возможно. В вопросе «Спутника V» есть разногласия и разная степень чувствительности среди стран — членов ЕС».

Председатель Европейского совета отметил, что решение можно найти в повышении производства вакцины в ЕС и быстрых поставках. Он подчеркнул, что до сих пор было поставлено 112 миллионов доз и в ближайшие недели прибудут новые партии. «Если мы еще больше ускорим производство в ближайшие недели, то Европа станет ведущим, возможно, даже крупнейшим производителем вакцин в мире», — заявил он.

Minval.az