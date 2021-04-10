Cостоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и его египетским коллегой Самехом Шукри, сообщает МИД Турции.

Сообщается, что телефонный разговор состоялся по случаю начала месяца Рамазан.

Minval.az