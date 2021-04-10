Cостоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и его египетским коллегой Самехом Шукри, сообщает МИД Турции.
Сообщается, что телефонный разговор состоялся по случаю начала месяца Рамазан.
Cостоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и его египетским коллегой Самехом Шукри, сообщает МИД Турции.
Сообщается, что телефонный разговор состоялся по случаю начала месяца Рамазан.
Дата: 2021/04/10 14:00
Раздел: Мир
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