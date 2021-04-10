За последние сутки в мире зафиксировано более 718 тысяч случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем с 10 января. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения.

По состоянию на вечер пятницы, 9 апреля, за последние 24 часа подтверждено инфицирование 718 659 жителей планеты, 12 639 человек умерли. Общее количество случаев заражения с начала пандемии составляет 132 730 691.

Сообщается, что более 35% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европу — 257 789. На втором месте расположился регион Северная и Южная Америка — 247 444, на третьем — Юго-Восточная Азия (145 724).

Лидером по заболеваемости остаются США — 30,6 миллиона случаев. Далее следуют Бразилия — 13,2 миллиона случаев и Индия — 13,1 миллиона. Первую пятерку замыкают Франция — 4,9 миллиона случаев и Россия — 4,6 миллиона.

Minval.az