В городе Пегу на юге Мьянмы в ходе акций против военного переворота погибли не менее 20 мирных демонстрантов. Как сообщают местные СМИ, акции прошли в квартале Ма Га Дит.

Сторонники хунты открыли огонь по демонстрантам.

Тела убитых военные собрали в один из буддистских храмов.

Активист Керен Кхин сообщил агентству «Анадолу», что местные СМИ подтвердили гибель 20 мирных жителей.

«Однако, мирные жители, с которыми мы связались, сообщают о гибели не менее 60 человек. Столкновения продолжались до полуночи. Слышали, что тела убитых вывозят на военных автомобилях», — сказал он.

Кхин отметил, что военные применили против демонстрантов тяжелое вооружение.

«Свои дома в районе покинули тысячи граждан. По всему Баго многие также собираются уехать», — добавил он.

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