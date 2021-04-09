В Индии по состоянию на конец марта после вакцинирования от коронавируса произошло 617 тяжелых и серьезных осложнений, скончалось 180 человек. В стране используют препараты Сovishield и Covaxin, пишет «Корреспондент» со ссылкой на The Hindu.

«В Индии к концу прошлого месяца после иммунизации от COVID-19 скончались 180 человек. Мы приступили к изучению побочных реакций после получения вакцин Сovishield и Covaxin для выявления причин таких летальных исходов, в том числе из-за образования редких тромбозов», — заявляют представителеи Национального комитета по побочным эффектам после иммунизации (AEFI).

Изучить побочные реакции после иммунизации AEFI порекомендовало Европейское управление лекарственных средств после того, как в Великобритании были зафиксированы летальные случаи после инъекций препаратом AstraZeneca, который под брендом Сovishield выпускает Индийский институт сыворотки.

«Индийские регулирующие органы теперь должны предоставлять данные о любых побочных эффектах, зарегистрированных в Индии», — отметил президент Фонда общественного здравоохранения Индии Сринат Редди.

В Индии прививать население начали с 16 января. По данным Минздрава, по состоянию на пятницу, 9 апреля, прививки получили 90198673 индийца.

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