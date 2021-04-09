В открытом доступе оказалась база с данными 500 миллионов пользователей LinkedIn. Архив с личной информацией пользователей соцсети профессиональных контактов заметили на одном из форумов для хакеров, сообщает портал Cyber News.

Как уточняется, в Сети появились не только ID аккаунтов, но и имена и пол пользователей, а также адреса их электронной почты, номера телефонов и данные о рабочем месте. Архив также содержит ссылки на другие учетные записи в соцсетях, что дает возможность хакерам собрать еще больше данных о своих жертвах. Информация продавалась на аукционе «за четырехзначную сумму», предположительно, за биткоины.

В компании сообщили, что утечки не было. Представитель соцсети подтвердил изданию Business Insider, что данные, о которых идет речь, относятся непосредственно к LinkedIn, и уточнил, что они находились в публичном доступе на страницах пользователей.

«Мы пришли к выводу, что это — совокупность данных, взятых с ряда веб-сайтов и у компаний. Они действительно включают общедоступные данные профилей пользователей, которые, похоже, были взяты путем нелегального сбора с LinkedIn», — заявили в компании.

По данным самой LinkedIn, на портале зарегистрировано 740 миллионов пользователей. Таким образом, собранная хакерами база затрагивает данные порядка двух третей владельцев учетных записей соцсети.

Minval.az