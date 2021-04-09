Власти Мадрида призывают правительство Испании оказать давление на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), чтобы оно ускорило одобрение российской вакцины «Спутник V», заявил заместитель советника здравоохранения сообщества Мадрид Антонио Сапатеро.

«СМИ пишут, что правительство Баварии и даже правительство Германии будут покупать напрямую, как только будет одобрение EMA. Так что настойчиво призываю правительство надавить на Европейское агентство по лекарственным средствам, чтобы как можно раньше располагать этой вакциной, чьи результаты опубликованы и откровенно хорошие», — заявил Сапатеро на пресс-конференции.

Он также добавил, что руководство Мадрида встречалось и с другими производителями и запрашивало информацию о доступности вакцин.

На этой неделе власти автономного сообщества Мадрид подтвердили, что вели переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины «Спутник V» в столичный регион, однако окончательное решение может быть принято только после того, как вакцину одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). После этого региональное правительство, сформированное Народной партией, подверглось резкой критике политических оппонентов, в том числе премьера Педро Санчеса.

Глава кабмина напомнил, что «Спутник V» находится на рассмотрении EMA, заявил, что правительство Испании хочет «гарантировать максимальную безопасность вакцинации соотечественников», а также призвал руководство всех автономных сообществ к «солидарности» в переговорах о закупках вакцин. После этого глава правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо заявила, что, несмотря на критику, готова закупить для региона российскую вакцину «Спутник V», если будет доказана ее эффективность.

Minval.az