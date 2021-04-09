Токсикологические испытания российской вакцины «Спутник V» в Турции показали хорошие промежуточные результаты. Об этом сообщил в пятницу в интервью газете «Хюрриет» министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Вчера я провел переговоры с министром здравоохранения России. На следующей неделе мы встретимся совместно с нашими командами. Мы начали токсикологические исследования, промежуточные результаты хорошие. Мы проведем переговоры снова на следующей неделе», — приводит издание слова главы Минздрава Турции.

Minval.az