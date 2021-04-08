Определить происхождение коронавируса мешают США и некоторые другие страны, политизирующие этот вопрос, заявил на брифинге в четверг представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Совершенно верно, поиску происхождения (коронавируса — ИФ) действительно мешают политические факторы. Но не из Китая, а из США и других отдельных государств. Они упорно политизируют вопрос о поисках источника пандемии, мешая сотрудничеству Китая со Всемирной организацией здравоохранения», — заявил Чжао Лицзянь, слова которого приводит «Интерфакс».

Представитель МИД КНР обратил внимание, что у самих США множество биолабораторий по всему миру, и что там происходит — неизвестно.

«США на одной только Украине открыли 16 биолабораторий. Зачем США понадобилось открывать так много лабораторий по всему миру? Почему США единственные выступают против механизма инспекций Конвенции о биологическом оружии?», — отметил Чжао Лицзянь.

Minval.az