США рассматривают возможность в ближайшие недели отправить военные корабли в Черное море — в знак поддержки Украины на фоне скопления российских войск у ее границы. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на CNN.

Американский флот регулярно заходит в Черное море, но отправка кораблей туда сейчас подаст сигнал России, что США внимательно следят за ситуацией.

США не рассматривают наращивание присутствия российских войск у российско-украинской границы как попытку наступления, сказал представитель министерства обороны США. Однако, продолжил он, «если что-то изменится, мы будем готовы отреагировать».

Согласно Конвенции Монтре о статусе проливов, принятой в 1936 году, США должны за 14 дней оповестить Турцию о намерении провести свои корабли в Черное море через проливы Дарданеллы и Босфор. Было ли направлено такое оповещение, неизвестно.

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