Продовольствие в мире рекордно подорожало, цены на еду достигли максимума с июля 2014 года. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Цены растут уже десять месяцев подряд. В марте индекс ФАО подскочил до 118,5 пункта, что на 2,1 процента выше, чем в феврале. Больше всего подорожало растительное масло. В марте его ценовой индекс увеличился на восемь процентов и достиг самой высокой отметки с июня 2011 года.

Также значительно выросли цены на молочную и мясную продукцию (на 3,9 и 2,3 процента соответственно), это объясняется всплеском спроса в преддверии пасхальных праздников.

По сравнению с февралем стоимость зерновых и сахара снизилась. Больше всего упали цены на пшеницу из-за ее больших запасов в мире и ожидания хорошего урожая в текущем году. Сахар подешевел на четыре процента, однако цены на него остаются на 30 процентов выше прошлогодних.

Minval.az