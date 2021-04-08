В Великобритании создадут бригаду спецопераций в составе специальной авиадесантной службы (SAS), которая вместе со спецслужбами будет бороться с вмешательством России по всему миру. Также планируется создать новый корабль для защиты британских кабелей от РФ, сообщает The Telegraph.

На создание бригады планируется выделить 120 млн фунтов (около $156 млн). Всего в нее войдут около 1000 военных. Вместе со спецслужбами бригада будет заниматься тайными операциями по наблюдению за российскими шпионами и военными подразделениями.

Ранее противодействием вражеским государствам занимались MI6 и Центр правительственной связи (GCHQ), отмечает The Telegraph. Однако глава британского Генштаба сэр Марк Карлтон-Смит говорит, что бригаде будет поручено бороться с “враждебными государственными субъектами”.

В издании считают, что решение спецслужб создать новую бригаду станет еще одним шагом Великобритании в ответ на отравление Россией в Солсбери экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Бригаде, вероятно, будет поручено раскрыть деятельность ГРУ РФ, стоявшей за химической атакой в Солсбери.

Minval.az