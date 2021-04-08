Военное преимущество России в Черном море угрожает безопасности других стран региона, сообщает Radio Bulgaria.

Недавно правительство Болгарии опубликовало отчет о состоянии национальной обороны за 2020 год. В нем говорится, что военный баланс на Черном море складывается в пользу России, и это создает риски для безопасности стран региона, включая Болгарию.

Также в документе сказано, что модернизацию Сухопутных войск Болгарии замедлила ограниченность финансов, а проблемы с обслуживанием авиационной техники и непродолжительный налет пилотов остаются реальной угрозой для защиты воздушного пространства страны.

В середине марта, как сообщал «Рамблер», в прокуратуре Болгарии объявили о задержании шести бывших и действующих сотрудников Министерства обороны и военной разведки по подозрению в шпионаже в пользу России.

В мае-июне НАТО планирует провести крупнейшие со времен холодной войны учения Defender Europe 2021. В ходе них будут отработаны оборонительные и наступательные действия в Прибалтике и Восточной Европе, в том числе в Болгарии.

Minval.az