Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал несправедливыми обвинения в адрес его страны по поводу инцидента со стульями на встрече президента страны Тайипа Эрдогана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, протокол встречи был согласован с Брюсселем.

Встреча президента Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась во вторник в Анкаре. На опубликованных в сети кадрах видно, что главе ЕК не досталось места в зале заседаний, так как стульев было всего два, один из которых занял Мишель, а второй — Эрдоган. Главе ЕК пришлось сесть на диван напротив Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в среду, что глава ЕК уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций. По словам Мамера, протокольная служба Еврокомиссии не принимала участия в этот раз в поездке из-за связанных с коронавирусом ограничений.

«Мы не хотели делать никаких заявлений по этой теме, но увидели, что за рубежом это вызвало реакцию и на Турцию посыпались несправедливые обвинения. Мы не в первый раз принимаем иностранных гостей, и традиционное турецкое гостеприимство известно во всем мире. На этой встрече все было согласно принятым международным правилам и обычному протоколу. Перед любой встречей собираются сотрудники протокола обеих сторон и прорабатывают детали», — сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре.

Он добавил, что так было и в этот раз. «Мы удовлетворили все требования, которые нам были высказаны с той стороны», — сказал турецкий министр.

Ранее ряд европейских политиков, в том числе депутаты Европарламента, подвергли критике инцидент в Анкаре. Не обошли стороной и главу Евросовета, который, по мнению некоторых депутатов, должен был позаботиться о достойном отношении к фон дер Ляйен.

Minval.az