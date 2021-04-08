Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу проинформировал своего кувейтского коллегу о событиях в Центральной Азии, на Южном Кавказе и в Карабахе.

Эти вопросы глава МИД Турции затронул на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Кувейта шейхом Ахмедом Насиром Мохаммедом ас-Сабахом.

«Прекращение огня в Карабахе – хорошая возможность. Наряду с обеспечением благосостояния в регионе, у нас есть возможность реализовать важные проекты и нормализовать отношения. Если Армения отнесется положительно к этому, Южный Кавказ в будущем может стать регионом мира и стабильности», — отметил он.

Minval.az