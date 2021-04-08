Чиновники, работавшие в администрации экс-президента США Дональда Трампа, сейчас сталкиваются с проблемами при трудоустройстве. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на специалистов по работе с кадрами.

Отмечается, что экс-сотрудников Трампа не берут на работу, так как руководители фирм опасаются критики со стороны деловых партнеров и новой власти.

По словам специалистов, незаинтересованность работодателей в бывших сотрудниках Трампа объясняется низким рейтингом одобрения экс-президента на момент его ухода с поста, а также тем, что Трамп стал первым в истории главой государства, которому дважды выносили импичмент.

«Советам директоров не нужны проблемы или критика», — пояснил один из источников издания.

Другие эксперты добавили, что в настоящее время компании пытаются добиться благосклонности Демократической партии США, которая контролирует Белый дом и обе палаты американского Конгресса. Это снижает спрос на республиканцев в целом, в том числе на экс-сотрудников администрации.

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